«Напомнить «горячим головам»: у РФ и Белоруссии есть доктрина о защите границ

В МИД РФ напомнили НАТО о военной доктрине Союзного государства

Фото: © РИА Новости / Андрей Александров

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В документе указано, что государства будут защищаться «всеми имеющимися способами и средствами».

Главы Североатлантического альянса должны помнить, что у Союзного государства есть военная доктрина о защите общих рубежей России и Белоруссии. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках IV Евразийского женского форума.

«Мы хотим вновь напомнить различным „горячим головам“, что обновленная в 2021 году военная доктрина Союзного государства предусматривает совместную оборону общих рубежей нашего интеграционного объединения», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что в доктрине прописана защита границ «всеми имеющимися способами и средствами». На территории Белоруссии размещены: региональная группировка войск, российские оборонные комплексы, а также ядерное оружие.

В завершении спикер МИД подчеркнула, что военная агрессия против Белоруссии сулит печальные последствия не только для преступного киевского режима, но и для его спонсоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России появились памятные монеты к 25-летию создания Союзного государства. Они изготовлены из серебра и сплава меди и никеля.