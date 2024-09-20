«Израиль может попробовать»: начнется ли Третья ливанская война

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Ayal Margolin/JINI; Telegram / Дисперсия Каргинизма / karginizm; 5-tv.ru

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Есть опасения, что стартовавший обмен ракетными ударами между ЦАХАЛ и «Хезболлой» может привести к полномасштабным боевым действиям.

Об очередной полномасштабной войне между Израилем и «Хезболлой» говорить преждевременно, однако исключать ее нельзя. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог-востоковед Александр Каргин.

«Я думаю, что о Третьей ливанской войне говорить пока рано, поскольку все ливанские войны были связаны с наземными операциями. В настоящее время идет обмен ракетными ударами: Израиль бьет по объектам „Хезболлы“, та бьет по израильским объектам. Но это еще не полномасштабные боевые действия. Может ли дойти до войны? Может, но многочисленные алармистские предсказания мне кажутся преждевременными», — отметил он.

По словам эксперта, до большой войны может не дойти, потому что против нее четко выступает Россия, а также поддерживающий «Хезболлу» Иран. Он сейчас демонстрирует явное нежелание идти на лобовое столкновение с Израилем, что связано с приходом там к власти реформистско-либерального крыла.

Каргин напомнил, что на днях новый президент Ирана Масуд Пезешкиан сделал неоднозначное заявление, назвав американцев «братьями». Также он упомянул, что хочет добиться прямых переговоров между Ираном и США без связи с израильско-палестинской проблематикой.

«Судя по всему, иранское руководство не хочет сейчас обострять отношения с американцами, соответственно, может сдерживать „Хезболлу“ от возможных ответных действий против Израиля», — делает вывод политолог.

С другой стороны, большая война на Ближнем Востоке не выгодна и текущей американской администрации, а также ее кандидату на выборах президента США Камале Харрис. По словам Каргина, полномасштабные боевые действия могут привести к тому, что электорат демократов станет требовать от Белого дома осудить Израиль. Поскольку США не смогут открыто это сделать, избиратели не проголосуют на выборах за Харрис, что обеспечит победу Дональду Трампу. Он как раз заинтересован в эскалации конфликта, так как его электорат более произраильский.

В то же время Каргин не исключил, что Израиль может действовать в одиночку, без поддержки США. Определенные ресурсы для этого у израильтян есть, тем более что в секторе Газа боевые действия сейчас практически не ведутся, соответственно, у ЦАХАЛ есть свободные войсковые подразделения.

В связи с этим, рассуждает политолог, Израиль может попытаться за счет наземного наступления оттеснить «Хезболлу» за реку Литани, то есть решить ту задачу, которую неоднократно перед собой ставил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль начал масштабную атаку на Ливан.