«Каждая минута»: как волонтеры спасают животных от ударов ВСУ под Белгородом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В приграничных районах люди со слезами на глазах просят спасти своих питомцев.

Российские волонтеры приезжают в приграничные районы под Белгородом, чтобы вывезти их к новым хозяевам. Животные остались без воды, еды, а также под вечной угрозой обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Издание «Страсти» рассказало, как приходится вывозить животных.

Что происходит в приграничных районах

Местных волонтеров на приграничных с Украиной территориях почти не осталось, при этом напуганных и оставленных домашних питомцев были оставлены хозяевами. Волонтер Елена Ровкова пояснила, что без помощи теробороны добраться до нужных мест невозможно из-за дронов ВСУ. Дело в том, что у них есть средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Кажется, время там идет по-другому. И каждая минута дорога. В одном месте нельзя находиться больше пяти минут, толпой», — вспоминает Ровкова.

Волонтер указала, что они вместе с теробороной занимались отловом домашних животных на «Газели». При этом оставшиеся в своих домах жители приграничных районов нередко со слезами на глазах отдают своих питомцев. Так, несший на руках метиса-кавказца мужчина просил найти питомцу новый дом.

Как спасают животных

Ровкова пояснила, что на каждую собаку или кошку искались отдельные люди, способные взять их под опеку. Уже они решают — оставить себе или найти животному новый дом.

Во время поисков волонтеры находят животных, сажают в переноски в виде клеток и грузят в машину. Главной целью неравнодушных девушек из Москвы был отлов, а затем отправка животных в столицу на большом автобусе.

«Этот вопрос в воздухе постоянно, нельзя выбирать, кому жить, а кого оставлять. Стратегия — забираем всех», — подчеркнула Ровкова.

Волонтер вспоминает, что не мало попадалось голодных и напуганных домашних животных, которые остались без хозяев. Девушка отметила, как учуявшие запах еды коты — «сломя голову бегут к рукам», а куры «набрасываются» на оставленную волонтерами воду. При этом они также оставляли еду и воду питомцам, для которых не нашлось места в машине.

Военные спасают животных

Некоторых оставленных хозяевами животных берут под свою защиту военные, как случилось с белоснежным и пушистым котом по кличке Пломбир. Так, он только месяц назад пришел к военным на посту в Белгороде, животное было худым и в ошейнике.

Военные долго не решались отдавать их друга, но в итоге решили — так для Пломбира будет лучше. Один из них призвал после прислать ему фото, что в итоге с котом все нормально, другой принес волонтерам в дорогу консервы «Вискас».

Ровкова указала, что порой не получается поймать животных, тогда волонтеры оставляют им еду, чтобы потом вернуться. Сейчас все найденные кошки и собаки отправлены по переноскам, а отдельные уже нашли себе семью.

Ранее 5-tv.ru рассказал историю, как попавший под опеку военных кот Товарищ Майор нашел дом. Животное пришло на блокпост ВС РФ в поселке Мироновский — оно пережило контузию и было ранено.