Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Противник потерял более 16 тысяч боевиков на полях спецоперации за указанный период.

Российские силы за минувшую неделю нанесли 27 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает Минобороны России в своем еженедельном брифинге.

«С 14-го по 20-е сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места хранения БпЛА и их предполетной подготовки», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Удары также были нанесены по складам с украинскими боеприпасами, базам, на которых обслуживают и ремонтирую военную технику, а также по пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

На донецком направлении бойцы российской группировки «Южная» полностью освободили от противника населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка.

За неделю ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков на всех направлениях специальной военной операции.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки.