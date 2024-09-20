Объективная трактовка истории: что Путин обсудил с членами Совбеза

Фото, видео: www.globallookpress.com

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Призидент раскритиковал недобросовестные рычаги политического давления.

Главной темой совещания, которое российский президент Владимир Путин проводит с постоянными членами Совета Безопасности страны, является объективная трактовка истории. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что глава РФ участвует в заседании по видеосвязи из Северной столицы России.

«В последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом», — завел обсуждение президент.

Владимир Путин отметил, что подобные дискуссии должны вести ученые-историки, однако в современных реалиях искажение исторических фактов оказывает прямое влияние на международную политику.

Главными докладчиками на сегодняшнем заседании Путин назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова и помощника президента страны и председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поставил задачу полностью закрыть потребности ВС РФ в дронах.