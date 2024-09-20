Управделами президента оценит, насколько Lada Aura подходит для госслужащих

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В июле на этой машине прокатился и сам президент.

Управление делами президента России оценит, насколько новая модель автомобиля Lada Aura подходит для нужд госслужащих. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«У нас есть в управлении делами президента человек, который оценивает и ценовые характеристики, и надежность автомобилей, которые используются в госслужбе. Это будет сделано и на этот раз», — объяснил представитель Кремля.

О том, что все чиновники должны пользоваться отечественными автомобилями, заявил президент Владимир Путин еще в августе прошлого года. По его словам, Россия не будет отказываться от импортных машин, однако в первую очередь будет ориентироваться на собственное производство. И «АвтоВАЗ», и «Москвич» тогда заверили, что служебные гаражи госаппарата пустовать не будут, конвейеры работают на полную мощность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Владимир Путин проехался на Lada Aura по новому участку трассы М-11 «Нева» в Тверской области. После поездки глава РФ высоко оценил этот автомобиль.