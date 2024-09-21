«Усугубляют ситуацию»: что сейчас происходит на границе Израиля и Ливана

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Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться.

Израильская армия сейчас готовится к ответному удару Ливана, который она бомбила накануне. Как сообщили в Тель-Авиве, на юге соседней страны они уничтожили около 100 ракетных установок, якобы готовых в любую минуту атаковать еврейское государство. Что сейчас происходит в Ливане, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков, который работает в Бейруте.

Это кадры ударов «Хезболлы» по северу Израиля. Две противотанковые ракеты нанесли удар по военной инфраструктуре Израиля в районе хребта Рамим. Один погибший, как минимум восемь раненых. Начиненный взрывчаткой беспилотник поразил позиции израильский армии в районе Западной Галилеи.

В 35-тысячном израильском городе Цфат и поселке Мерон, которые находятся на границе с Ливаном, этой ночью началась экстренная эвакуация жителей. Тем, кто не хочет уезжать, власти советуют держаться поближе к бомбоубежищам.

«Честно говоря, мы находимся в стрессе уже почти год. Так что все новое только усугубляет ситуацию», — говорит жительница севера Израиля Шей Саде.

Сейчас полыхает весь северный фронт. Противоборствующие стороны обмениваются ракетными ударами. Накануне Израиль предпринял небывалую по своим масштабам воздушную атаку военных объектов «Хезболлы».

Город постепенно просыпается, люди едут на работу. Сегодняшняя ночь в центральной части Бейрута прошла относительно спокойно. Лишь изредка где-то вдалеке были слышны хлопки, и периодически несколько раз отключали свет.

«Конечно, нам страшно, мы боимся за детей. Ребенок может оказаться там, где сработает взрывное устройство, и мы ничего не можем с этим сделать. Но мы с детьми останемся здесь и никуда не уедем», — говорит жительница Ливана.

Израиль так и не взял на себя ответственность за подрыв пейджеров. Ливан инициировал собственное расследование. В опубликованном письме ливанской миссии в ООН говорится, что беспроводные средства связи были заминированы до попадания на территорию страны. Их подорвали путем отправки на устройства кода.

«Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые на этой неделе взорвались у боевиков „Хезболлы“. Причем подобная операция по „перекрытию цепочки поставок“ планировалась как минимум 15 лет», — сообщило агентство АВС News со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным The New York Times, первые такие пейджеры начали поставляться в Ливан летом 2022 года. Сначала в небольших количествах, но потом поставки стали массовыми.

«Мы перебрасываем все имеющиеся у нас силы и средства в этот регион. Это послание тому, у кого возникнет желание атаковать наши силы или напасть на Израиль. Знак, что мы там находимся. Но мы с самого начала ясно дали понять, что не хотим видеть более широкий региональный конфликт», — говорит заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Но это — на словах. На заседании Совбеза ООН постпред России подчеркнул, что США уже в пятый раз выгораживают Израиль.

«К сожалению, на сегодняшний день его практическая работа по ближневосточному урегулированию фактически заблокирована Соединенными Штатами, которые, продавив абсолютно нежизнеспособную резолюцию 2735, с тех пор снова блокируют любые попытки дать справедливую оценку действиям Израиля», — заявляет постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

О том, как сейчас должна измениться ситуация в стране, заговорил вдруг Макрон. Он опубликовал специальное видеообращение к жителям Ливана.

«Наконец, сейчас, как никогда, вам нужен президент, который возглавит страну перед лицом угроз, и все политические силы должны выполнять свои обязанности, а председатели парламента должны как можно скорее их объединить», — сказал президент Франции.

Совет Безопасности ООН, в который входят 15 стран, планирует собраться для обсуждения ситуации уже сегодня.