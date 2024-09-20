Запретят ли чайлдфри? В Кремле назвали один из главных приоритетов России

Песков: у Кремля пока нет определенной позиции по запрету чайлдфри

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Ранее Валентина Матвиенко выступила с предложением запретить это движение в стране на законодательном уровне.

В Кремле пока не сформировали однозначной позиции по поводу запрета движения чайлдфри. С таким заявлением выступил пресс-секртарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

На сегодняшний день никакой конкретной позиции по этому вопросу у российских властей нет, подчеркнул спикер Кремля.

«Но единственное, что является абсолютно бесспорным, — это то, что демографическая проблема — это один из главных вызовов, который стоит перед нами и, конечно, повышение рождаемости — это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны», — отметил Песков.

В ходе выступления на IV Евразийском женском форуме спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движения чайлдфри необходимо запретить на законодательном уровне. По ее словам, чайлдфри — это зарубежный враждебный проект, который оказывает влияние на решение молодых, здоровых женщин производить на свет детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России разрабатывают законопроекты, которые запретят идеологию чайлдфри. Уточнялось, что подобных идеологий экстремистской направленности, как чайлдфри, существует сегодня много.