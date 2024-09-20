Суд оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Его осудили на 22 года за организацию двух убийств и одного покушения.
Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Его осудили на 22 года лишения свободы в колонии строгого режима за организацию двух убийств и одного покушения. Жалобы защитников решено оставить без удовлетворения.
«Приговор оставить без изменения, кассационные жалобы осужденных и их защитников — без удовлетворения», — сказали в суде.
Дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
В феврале 2023 года присяжные заседатели признали виновным экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в организации убийства предпринимателя из Хабаровска Евгения Зори, совершенном в 2004 году, а также в убийстве бизнесмена Олега Булатова в 2005-м.
Также Фургала признали виновным в незаконном обороте оружия и объявили, что снисхождения он не заслуживает.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что экс-чиновника Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями оправдали.