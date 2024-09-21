«Нам хотят закрыть рот»: Гуцул выступила после суда по делу о финансировании «Шор»

Глава Гагаузии Гуцул прервала визит в РФ из-за суда по ее делу в Кишиневе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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График судебных заседаний по делу политика расписан вплоть до декабря.

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул вернулась домой раньше времени, прорвав свой визит в Россию. Она должна была выступить на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге с речью от Гагаузии, однако ее вызвали в суд Кишинева по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор».

После окончания заседания у здания суда собралась огромная толпа, которая поддерживает Гуцул.

«За что нас судят? За то что я башкан (высшее должностное лицо в Гагаузии - Прим.ред.)? Никакого будущего у этого уголовного дела нет, оно сфабриковано. Дело идет, потому что на Гагаузию оказывается давление, нам хотят закрыть рот», — заявила политик.

По словам Гуцул, график судебных заседаний расписан до декабря. Следующее должно состояться 3 октября, однако после они будут происходить каждые три дня.

Гуцул обвиняют по двум эпизодам в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор», которая, как считают в правительстве, угрожает безопасности страны. Похожие нарушения вменяют и заместителю председателя оппозиционного блока «Победа» Марине Таубер. Политики опровергли обвинения в свой адрес, обвинив прозападное правительство в Кишиневе в давлении на оппозицию.

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