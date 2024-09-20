Начало нового пути: прогноз Таро на неделю с 23 по 29 сентября

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Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 23 по 29 сентября.

Основная энергия недели (Карта Таро — Мир)

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Старший аркан Мир — это карта исполнения желаний. В данном случае можно говорить о завершении каких-то процессов, чтобы потом пойти по новому пути.

Также этот аркан говорит нам о цикличности, поэтому на этой неделе от вас требуется наблюдение за ситуациями в жизни, так как возможны какие-то повторения. Обратите внимание на это, так как вы можете таким образом избежать многих ошибок.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Рыцарь кубков)

5-tv.ru

Рыцарь кубков — это энергия движения, дороги. Это движение может быть даже связано с эмоциональными порывами. Например, чтобы заниматься тем, что вы любите.

Если вы будете вкладывать в это душу, то это всегда принесет вам доход. То есть карта также связана с изобилием в нашей жизни.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Дурак)

5-tv.ru

Дурак — это также старший аркан. Как правило, появление этой карты в раскладе таро говорит о начале нового пути.

Есть вероятность новых знакомств — это могу быть и романтические отношения, и дружеские. Возможно это состоится во время какой-то поездки.

Однако очень важно убрать при этом хаос и легкомыслие, так как вы можете упустить что-то важное. Будьте максимально сосредоточены на своем пути и идите в него с легкостью.

Совет на неделю (Карта Таро — Шестерка пентаклей)

5-tv.ru

Это карта равновесия и справедливости, поэтому сохраняйте баланс во всем — это и любовная сфера и финансовая. Карта рекомендует вам не судить обо всем из состояния нужды — в отношениях, в деньгах.

Не пытаетесь судить и оценивать людей по статусу. Лучше всего попытаться заглянуть в самих себя и посмотреть, в чем состоит именно ваша нужда.

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