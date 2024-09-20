Захарова: у России есть данные о концлагерях ВСУ в российском приграничье

Фото, видео: 5-tv.ru

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Боевики помещают туда местных жителей, которые не успели покинуть небезопасные районы.

У России есть информация о создании Вооруженными силами Украины (ВСУ) концлагерей в российском приграничье. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях IV Евразийского женского форума.

По ее словам, российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о том, что бандеровцы насильственно вывозят на Украину жителей Курской области, которые не успели эвакуироваться.

«Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Вы помните, как они угоняли советских людей, граждан Советского Союза, в плен, в рабство? Это же просто один и тот же почерк», — сказала она.

Кроме того, штаб Российского Красного Креста в Курской области собрал многочисленные данные свидетелей о том, что ВСУ создали в российском приграничье подобия концлагерей.

«По сути, есть просто прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы», — подчеркнула Захарова.

Она обратила внимание, что появляются новые факты о том, что боевики ВСУ расстреливают в Курской области граждан и жестоко с ними обращаются. Нацисты также готовили атаку на пассажирский поезд в этом регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Запад использует террористов для поддержки киевского режима.