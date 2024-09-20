«Его застрелят»: Харрис выступила с угрозой перед американцами

Харрис пригрозила расстрелом тем, кто попытается ворваться в ее дом

Фото: www.globallookpress.com / © Lev Radin

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Позже политик пожалела, что сказала эти слова.

Кандидат в президенты США Харрис пригрозила тем, кто намеревается ворваться в ее дом. С таким заявлением политик выступила на шоу американской телеведущей Опры Уинфри.

«Если кто-то ворвется ко мне, его застрелят», — цитирует вице-президента The Hill.

Так Харрис якобы отшутилась на вопрос ведущей о том, зачем политику хранить у себя дома огнестрельное оружие. Однако позже Харрис пожалела, что произнесла это вслух, отметив, что «ее сотрудники разберутся с этим позже».

Уже совсем скоро состоятся выборы в президенты Соединенных Штатов. Весь мир спорит, кто же будет лучшим лидером — Харрис или ее главный оппонент, экс-президент США Дональд Трамп. 5-tv.ru побеседовал с экспертам и выяснил, какое влияние эти политики окажут на американскую экономику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем запомнились дебаты между кандидатами в президенты США. Это событие прогремело как главное политическое шоу недели.