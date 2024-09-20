Завораживающее зрелище: когда россияне увидят следующее лунное затмение

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Как лучше всего провести эти дни и чего категорически не стоит делать?

В 2025 году лунное затмение стоит ожидать дважды. Агентство URA.RU рассказывает, когда именно и как лучше его провести.

Первое полное лунное затмение состоится 14 марта в 9:54 по московскому времени. Его можно будет увидеть из любой точки России, а также из стран Европы. Второе явление случится 7 сентября в 21:08. Это событие примечательно тем, что луна окрасится в красный цвет. Особенно точно его можно будет разглядеть из российской столицы.

Правда, не всем рекомендуется следить за, безусловно, красивым явлением. Офтальмологи вообще не советуют это делать кому бы то ни было. Все дело в негативном воздействии на сетчатку глаза. Поэтому, если желание насладиться «космическими эффектами» сильнее предосторожности, делать это стоит только через очки со специальными фильтрами.

Существует масса примет касательно лунного затмения. Они гласят, что в этот период нужно находиться в закрытом помещении, не употреблять алкоголь и вредные продукты. Легкое голодание лишь поощряется, особенно за пару часов до и после.

Кроме того, садиться за руль считается рискованным, а деловые переговоры и подписание важных бумаг в это время, как утверждают суеверия, будут обречены на провал. Сюда же можно отнести заключение сделок, крупных покупок, смены работы или оперативных вмешательств. Другими словами, любые начинания в это время рискуют закончиться плачевно.

Самое лучшее решение в этот период — подведение итогов, встречи с родными и друзьями или домашняя уборка.

Ранее 5-tv.ru писал, как пережить коридор затмений 18 сентября — 2 октября 2024.