В квартире Санкт-Петербурга нашли тело 16-летнего подростка
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Причины смерти остаются неизвестны.
В одной из квартир Санкт-Петербурга обнаружено тело первокурсника лицея кино и телевидения. Как сообщает источник 5-tv.ru студенту было всего 16 лет.
Труп юноши был найден 19 сентября в квартире на Дунайском проспекте. Причина смерти остается невыясненной, так как на теле не обнаружены следы насильственной смерти.
На данный момент тело подростка направлено в морг для установления деталей произошедшего. Сообщается, что мальчик жил в полной семье и не состоял на учете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше было обнаружено загадочное тело «ребенка-вампира» без головы, которое было похоронено по древним средневековым ритуалам. Могила была отмечена двумя столбами, указывающими на восток и запад, а сам труп обложен камнями. Недалеко от этого жуткого места было обнаружено еще одно похожее захоронение.