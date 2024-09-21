Другое ощущение: почему Нюша сменила имидж после развода

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Певица после разрыва с бизнесменом Игорем Сивовым стала появляться на публике в откровенных нарядах.

Певица Нюша объяснила причину появления на публике в откровенных нарядах после развода с бизнесменом Игорем Сивовым. По ее словам, бывший муж не указывал ей на то, как одеваться. Об этом она сообщила в интервью с изданием StarHit.

«Бывший муж никак не влиял на мои наряды. И не могу сказать, что раньше я была очень скромной. Тут скорее были периоды беременности и восстановления после родов, некоторые луки в тот период были не уместны, потому что я себя ощущала по-другому», — отметила певица.

Кроме того, Нюша не считает, что раскрепощенные костюмы могут намекать на то, что девушка готова к новым отношениям. Одежда лишь способ человека раскрыть неизведанные грани и самовыражаться. И она, как творческий человек, меняет имидж и экспериментирует со своим стилем, потому что ей это интересно.

К слову, певица Нюша официально развелась со своим мужем бизнесменом Игорем Сивовым 15 августа – спустя семь лет брака. Артистка перебралась в Москву и вернулась к творчеству, однако их двое детей остались вместе с отцом в Дубае. При этом звезда все же навещает их пару раз в месяц.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что разведенная Нюша решила сойтись с Егором Кридом.