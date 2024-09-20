Собаки, барсуки и крысы: ученые поставили точку в тайне происхождения COVID-19

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что сумели выяснить исследователи?

Рынок морепродуктов в городе Ухань признали очагом распространения пандемии COVID-19. Масштабное исследование провели китайские, европейские и американские биологи. Результаты опубликованы в научном журнале Cell.

Ученые изучили данные самых первых пациентов, которые обратились за медпомощью в декабре 2019-го. Выяснилось, что каждый третий из них посещал местный рынок. В его павильонах, среди прочего, незаконно продавали млекопитающих. Таких, как енотовидные собаки, бамбуковые крысы и азиатские барсуки. Все они являются переносчиками коронавируса.

Генетические образцы, взятые у зверей с уханьского рынка и у первых заболевших, выявили совпадение. Таким образом ученые не только нашли первоисточник, но и доказали природное происхождение COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Минздраве заявили о росте заболеваемости COVID в России.