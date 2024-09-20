Фото, видео: www.globallookpress.com / © Viacheslav Onyshchenko; 5-tv.ru

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Великий русский поэт жил в этом городе больше года и написал там немало произведений.

В Одессе снесут памятник Пушкину, включенный в реестр ЮНЕСКО. Об этом сообщили в городской администрации, призвав одесситов просто смириться с неизбежным.

Разговоры о возможном сносе шли уже давно. Но мэр Геннадий Труханов заверял, что Пушкина точно не тронут. Поэта, который провел в Одессе больше года и написал там немало произведений, сложно уличить в имперских амбициях или сотрудничестве с советской властью. Но украинские чиновники, видимо, считают по-другому.

Бюст Пушкина установили в конце XIX века напротив одесской Думы, причем — на средства самих горожан. Это одна из главных достопримечательностей Одессы наряду со скульптурой Дюка де Ришелье, Потемкинской лестницей и оперным Театром. Сейчас одесситы гадают, что же из этого списка угодит под бульдозер следующим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине переделали памятник Ленину на Шевченко. Автором инициативы стала предприимчивая заведующая Домом культуры села Котлярка в Житомирской области.