Фото, видео: Reuters / HASSAN HANKIR; 5-tv.ru

В ответ «Хезболла» обстреляла север еврейского государства.

Ближний Восток закипает: Израиль совершил беспрецедентную атаку на Ливан. «Хезболла» ответила. Обострение ситуации на границе двух государств в СМИ уже называют Третьей ливанской войной.

Накануне истребители ЦАХАЛ нанесли серию ударов по югу Ливана. В свою очередь «Хезболла» обстреляла север еврейского государства. Там этой ночью вспыхнули масштабные пожары.

Тем временем появились новые подробности подготовки кровавой атаки со взрывом пейджеров, которые указывают на прямую причастность Израиля. Вся последняя информация об обстановке на Ближнем Востоке — у специального корреспондента «Известий» в Бейруте Кирилла Олькова.

Зарево от пылающих зданий видно на десятки километров: это кадры ударов «Хезболлы» по северу Израиля. Две противотанковые ракеты нанесли удар по военной инфраструктуре Израиля в районе хребта Рамим. Один погибший, как минимум восемь раненых.

А начиненный взрывчаткой беспилотник поразил позиции израильский армии в районе Западной Галилеи. 43-летний майор, командовавший ротой материально-технического обеспечения бригады «Барам», погиб.

В 35-тысячном израильском городе Цфат и поселке Мерон, которые находятся на границе с Ливаном, этой ночью началась экстренная эвакуация жителей. Тем, кто не хочет уезжать, власти советуют держаться поближе к бомбоубежищам.

Сейчас полыхает весь северный фронт. Противоборствующие стороны обмениваются ракетными ударами. Накануне Израиль предпринял небывалую по своим масштабам воздушную атаку военных объектов «Хезболлы».

Город постепенно просыпается, люди едут на работу. Сегодняшняя ночь в центральной части Бейрута прошла относительно спокойно. Лишь изредка где-то вдалеке были слышны хлопки, и периодически несколько раз отключали свет.

Израиль так и не взял на себя ответственность за кибератаки. Ливан инициировал собственное расследование. В опубликованном письме ливанской миссии в ООН говорится, что взорвавшиеся в Ливане на этой неделе беспроводные средства связи были заминированы. Их подорвали путем отправки на устройства электронных сообщений.

«Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые на этой неделе взорвались у боевиков „Хезболлы“. Причем подобная операция по „перекрытию цепочки поставок“ планировалась как минимум 15 лет», — сообщило агентство АВС News со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным The New York Times, первые такие пейджеры начали поставляться в Ливан летом 2022 года. Сначала в небольших количествах, но потом поставки стали массовыми.

Ливан ждет международной реакции на опубликованные данные. Совет Безопасности ООН, в который входят 15 стран, планирует собраться для обсуждения ситуации уже сегодня.