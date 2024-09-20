Две женщины и тюрьма: Матвиенко поделилась одним из своих любимых анекдотов

Матвиенко рассказала один из своих любимых анекдотов про двух женщин в тюрьме

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спикер Совфеда раскрыла свой секрет перед публикой на форуме в Петербурге.

Анекдот про двух женщин, которые просидели несколько лет в тюрьме, оказался одним из любимых у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом она рассказала в рамках выступления на полях IV Евразийского женского форума в Петербурге.

«Две женщины просидели в одной камере десять лет в тюрьме и так случилось, что они одновременно вышли за ворота тюрьмы и… Еще два часа проговорили», — сказала Матвиенко.

Она также объяснила причину, почему этот анекдот так сильно ей нравится. По мнению спикера Совфеда, подобная история характеризует многих женщин, раскрывая их натуру. Подобная шутка прозвучала в заключительный день мероприятия в Северной столице. Там же Матвиенко добавила, что решения, которые принимаются в ходе дискуссий на форуме — всегда претворяются в жизнь.

Евразийский женский форум каждые три года проходит в Петербурге, начиная с 2015-го. Сейчас состоялось уже четвертое мероприятие — оно продлится до 20 сентября.

Идея создания форума как статусной международной площадки для обсуждения новой роли и возможностей женщин в XXI веке, консолидирующей женщин-лидеров, женские объединения в интересах мира и гуманитарного сотрудничества, принадлежит Валентине Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru писал, как экс-глава МИД Австрии восхитилась российскими женщинами.