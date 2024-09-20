«Очень худая»: состояние МакSим вызывает тревогу у поклонников

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Фото певицы вызвало ажиотаж среди ее фанатов.

Изменения во внешности певицы Марины Максимовы, известной как МакSим, вызвали беспокойство у фанатов. Они уверены, что звезда сильно исхудала. На днях артистка опубликовала в своем Telegram-канале фотографию, которая и стало причиной обсуждений.

Певица МакSим показала свою стройную фигуру. Фото: Telegram / МАКSИМ / marina_maksim

На снимке она позировала с ярким цветком под лучами солнца. Но подписчики забеспокоились. По их мнению, фигура была слишком худой, и они предположили, что у МакSим начались проблемы со здоровьем.

«Очень худая»;

«Марина, больше не худейте», — написала фанаты.

Опасения фанатов небезосновательны. Не так давно МакSим пришлось приостановить свою карьеру из-за злоупотребления спиртными напитками. Например, в прошлом году она продемонстрировала нерабочее состояние на гастролях в Сочи. Певица предстала нетрезвой перед публикой, плохо пела и пошатывалась на сцене. Люди были возмущены и требовали обратно деньги за билеты.

Исполнительница долго отрицала, что у нее алкоголизм, но вскоре призналась в этом. Она отправилась в реабилитационный центр и после снова вернулась на сцену.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что МакSим пожертвует автомобиль на благотворительность.