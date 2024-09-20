Марина Федункив объяснила, почему вышла замуж только в 50 лет

Фото: Елизавета Клементьева / ТАСС

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Артистка уже два года счастлива в браке с молодым итальянцем и ждет от него ребенка.

Юмористка и актриса Марина Федункив объяснила, почему ни один из ее прежних мужчин не взял ее замуж, и только в 50 лет она пошла под венец с долгожданным возлюбленным — молодым итальянцем Стефано Маджи. Вот уже два года артистка живет жизнью, о которой мечтала. Более того, по слухам, которые звезда не подтверждает, но и не опровергает, у пары скоро появится первый ребенок.

На популярном RuTube-шоу с Натальей Красновой и Марком Бартоном Федункив, обсуждая свои отношения, заявила, что не хотела создавать семью и заводить детей. Она «просто жила по лайту и занималась любовью». Возможно, потому что бывшие мужчины чувствовали себя рядом неуверенно. И это никак не способствовало укреплению связи и переходу на новый уровень.

«Можно совмещать брак и карьеру. Я вышла замуж за самодостаточного человека. А когда я училась в институте и жила с однокурсником, я развивалась по карьере. Понимаешь, какая штука? Не все мужчины могут простить твою успешность, если они не самодостаточные. Была обида, мол, я не хочу быть Федункив плюс один. Завидовали? Да!» — сказала актриса.

Первый партнер Марины на фоне ее амбиций запил, а после начал изменять, при этом пара прожила вместе 12 лет. Второй кавалер был бизнесменом. Еще 13 лет Федункив наблюдала, как избранник употребляет запрещенные вещества, и терпела жестокие побои. Стефано Маджи занимает престижную должность в крупной компании, хорошо зарабатывает, но супруга по привычке не может расслабиться. Женщина работала всю жизнь и предпочитает быть независимой, а еще просто пользуется моментом высокой востребованности, который может улетучиться в любой момент.

Ранее, писал 5-tv.ru, астролог Василиса Володина раскрыла тайны беременной в 52 года Марины Федункив.