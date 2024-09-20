Тела трех малышей нашли в сгоревшей квартире в Якутске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия); 5-tv.ru

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Матери погибших детей оказывают психологическую помощь в больнице.

Мощный пожар в двухэтажном многоквартирном доме в Якутске унес жизни трех малышей. Им было семь месяцев, полтора и два с половиной года. Еще 14 жильцов эвакуированы из подъезда. На месте происшествия также работает психолог МЧС России. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Григорий Колданов.

По его словам, огонь разбушевался на площади 50 квадратных метров, сгоревшие тела детей были обнаружены в ходе тушения пожарными. Трагедия произошла ранним утром. С пламенем боролись 54 специалиста и 13 единиц техники.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу город Якутск, улица 50 лет Советской Армии, дом 6. Возгорание двухэтажного жилого дома в пятой степени огнестойкости. В ходе тушения пожара в квартире номер 10 (на втором этаже, во втором подъезде) обнаружены тела трех погибших малолетних детей», — сказал Колданов.

Мать малышей пострадала при пожаре, она госпитализирована. В больнице ей оказывается также и психологическая помощь. К этому моменту огонь уже ликвидирован тремя звеньями газодымозащитной службы. Причину пожара представители ведомства пока не называют, ее устанавливают дознаватели.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре на площади три тысячи квадратных метров на складе со стройматериалами в городе Уссурийске.