Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Подразделение не только обеспечивает оперативными данными разведки, но и обеспечивает прикрытие для ВС РФ при захвате территории противника.

Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Центр» овладели укрепрайоном ВСУ в ходе наступательных действий на авдеевском направлении зоны проведения спецоперации (СВО).

Информацией о противнике с воздуха обеспечивали военнослужащие расчетов разведывательных дронов. После начала операции они обеспечивали прикрытие, сбрасывая на головы боевиков ВСУ различные боеприпасы, методично уничтожая огневые точки, пулеметные гнезда и сжигая блиндажи, перекрытые щели и укрепления.

Под натиском российских военных боевики отступили, что позволило штурмовым группам овладеть тактически важным укрепрайоном противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.