«Крепкий орешек» очень слаб: доживет ли тяжелобольной Брюс Уиллис до 70-летия

Фото: Zuma / TASS

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Два с половиной года назад мир узнал о недуге легендарного актера. Сегодня он лишь внешне еще напоминает самого себя.

Герой боевиков, драм, комедий и пронзительных любовных историй, голливудский актер Брюс Уиллис сидит на пассажирском сиденье невзрачной черной машины, в бейсболке и полосатой рубашке на пуговицах, смотрит в открытое окно отстраненными потухшими глазами. Так инсайдер издания In Touch описывает звезду, недавно совершившую один из редких выходов на публику. В начале сентября артиста заметили папарацци во время получасовой поездки по району Студио-Сити в Лос-Анджелесе — бледного, молчаливого, ни разу не покинувшего пассажирское сидение.

Два с половиной года назад близкие 69-летнего Уиллиса объявили о его уходе из шоу-бизнеса после подтверждения неутешительного диагноза — афазии. Это заболевание мозга, из-за которого человек теряет способность к коммуникации. Через год врачи пришли к заключению, что у Брюса лобно-височная деменция. Это был приговор, болезнь — неизлечима. Как отмечает инсайдер, она прогрессирует быстро, и близкие уже начинают сомневаться, что успеют отпраздновать день рождения артиста 19 марта.

«Болезнь прогрессировала до такой степени, что его семья беспокоится, что у них может не остаться времени с Брюсом… Они задаются вопросом, доживет ли он до своего 70-летия», — говорит информатор издания.

Для его нынешней жены и сиделки в одном лице, 46-летней Эммы Хеминг, их девочек, 12-летней Мейбл и десятилетней Эвелин, а также бывшей жены Деми Мур и их взрослых дочерей Румер, Скаут и Таллулы это вопрос, который «всегда тяготит их умы». Родные люди и прежде поддерживали теплые отношения, теперь они объединились, чтобы сделать последние дни Уиллиса светлыми, чтобы он провел их в любви и принятии близких. И в безопасности от любопытных взглядов.

«Он редко выходит, но когда он это делает, это тщательно спланированная операция. Ему нужна помощь, чтобы собраться и добраться до машины (к счастью, деменция не повлияла на его подвижность). С Брюсом круглосуточно присматривают сиделки, которые следят, чтобы он не путался и не волновался. У него есть телохранители, которые ограждают его от публики», — говорит инсайдер.

Собеседник издания напомнил, что еще в прошлом году актер практически полностью лишился навыка общения из-за недуга, блеск в глазах пропал. Старшая дочь Уиллиса Румер чуть в прошлом году подарила ему первую внучку Луэтту. Несмотря на беду в семье, малышка придает сил и жизнерадостности всем, в том числе дедушке. Ранее, писал 5-tv.ru, наследница артиста Таллула рассказала о его состоянии журналистам.