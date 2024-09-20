Гольф и чирлидинг уберут из школьной программы

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Многие и не знают, что в рамках уроков физкультуры они были факультативными и в качестве эксперимента.

Школьную программу по физкультуре планируется значительно сократить. Из нее исключат банные практики, массаж, а так же гольф и чирлидинг. Многие даже не знают, что такие модули существовали в качестве эксперимента.

И вот он показал, что дисциплины не пользуются популярностью ни среди учеников, ни среди учителей. К тому же такие уроки не соответствуют историческому опыту и российским традициям. Поэтому Минпросвещения планирует убрать их из уроков с 1 сентября следующего года. Кроме того, из учебных материалов предлагается исключить всю информацию о зарубежных спортсменах, тренерах и соревнованиях. Акцент будет сделан на достижениях наших атлетов.