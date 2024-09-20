Израиль начал масштабную атаку на Ливан: последние новости

Фото, видео: ATEF SAFADI / ТАСС; 5-tv.ru

В свою очередь лидер Хезболлы Хасан Насралла уже заявил, что очень надеется на вторжение Израиля ведь это «создаст историческую возможность и последует справедливое наказание».

19 сентября 2024 года может войти в историю, как день начала большой войны на Ближнем Востоке. Вот кадры, которые мы сейчас получаем с ливано-израильской границы. Обстрелы там начались еще днем и продолжаются до сих пор. Зарево от пылающих домов видно на десятки километров.

И уже понятно, что это как минимум крупнейшая за последние годы воздушная операция, проведенная ВВС Израиля. Основной удар принял на себя ливанский город, находящийся прямо на границе. Однако генштаб ЦАХАЛ говорит о готовом плане сухопутной операции.

В свою очередь лидер Хезболлы Хасан Насралла уже заявил, что очень надеется на вторжение Израиля ведь это «создаст историческую возможность и последует справедливое наказание».

Такая формулировка на Востоке может означать абсолютно разные сценарии развития событий. Но именно сейчас регион как никогда близок к масштабным боевым действиям. За ситуацией в Ливане следит специальный корреспондент «Известий» в Бейруте Кирилл Ольков.

В небе над Бейрутом американские истребители. Летят на максимальной скорости и на предельно низкой высоте, отстреливая тепловые ловушки. Очень громко. То ли это сверхзвук, то ли где-то бомбардировки поблизости.

Сигналы воздушной тревоги сейчас по всему Ливану. Как позже выяснилось, израильские ВВС, вторгнувшиеся в воздушное пространство, сымитировали авианалет на Бейрут. Во время второго захода истребители преодолели звуковой барьер. Это создало эффект оглушительного взрыва.

«Реактивные самолеты для нас нечто нормальное. Мы привыкли к ним с самого рождения, с самого детства. Войны, звуковые самолеты, авиаудары. Все это стало нормой», — признается житель Ливана Хуссейн Фархат.

А вот на юге ливана взрывы гремят по-настоящему. Оттуда поступают все новые видео, на которых видно, как на воздух взлетают дома, а в небо поднимаются клубы пыли и дыма. Минобороны Израиля сообщает, что бьет ракетами по военным объектам и инфраструктуре «Хезболллы».

По данным израильской разведки. ВВС ЦАХАЛа нанесли одновременные удары по 30 ракетным установка «Хезболлы» и еще по 150 готовым к запуску ракетам. Поражены склады с оружием на юге Ливана.

В свою очередь «Хезболла» ответила ударом по израильскому городу Митула. Сообщается о семи разрывах снарядов. Причем это не идет ни в какое сравнение с масштабом израильских авианалетов. По данным местных СМИ, это самая крупная воздушная операция ЦАХАЛ со времен второй ливанской войны 2006 года.

Израиль начал бомбардировки прямо во время выступления генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насралла. Он редко появляется на публике. И тем более с публичными заявлениями. Но сегодня в Бейруте особый день. Трансляция идет везде. Даже, к примеру, в уличном кафе. Это первое выступление лидера «Хезболлы» после двух террористических атак, когда в Ливане взрывались рации и пейджеры. Больницы Бейрута сейчас переполнены.

«Враг знает, что количество пейджеров составляет четыре тысячи и что они распределены среди „Хезболлы“, а это значит, что он преднамеренно убил бы четыре тысячи человек за одну минуту. Это большой и жесткий удар по нам, однако это война. Таковы борьба и конфликт. Мы знаем, что агрессор имеет технологическое превосходство», — заявил генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла.

«Во время ливанской войны, которую мы пережили, многие силы нападали на Ливан и пытались его оккупировать. Но слова Хасана Насраллы вселяют в нас уверенность, делают нас сильнее», — заверяет житель Ливана Хишам Наср Аль-Дин.

Израиль не взял на себя ответственность за атаки с подрывом электронных устройств. В Бейруте считают, что Тель-Авив не хочет признавать очевидное.

«Очевидно, что это разведывательная операция пример типичного поведения израильской армии. Они уже делали это в прошлом. И вот они снова ставят регион на грань полномасштабной войны, которой мы пытаемся избежать много лет. К сожалению, мы имеем дело с израильским премьер-министром, который хочет поставить страну в состояние постоянной войны, чтобы отсрочить риск падения своей коалиции», — заявил посол Ливана в Великобритании Рами Мортада.

К тому же министерство обороны Израиля, наделенное особыми полномочиями — объявлять войну в случае необходимости, уже несколько дней открыто заявляет, что может начать вторжение.

«Это новый этап войны, который несет как новые возможности, так и значительные риски. „Хезболла“ чувствует, что ее преследуют. И мы продолжим свои действия. Наша цель — обеспечить безопасное возвращение жителей северных районов Израиля в свои дома. Со временем „Хезболлла“ будет платить все большую цену», — уверенно подчеркнул министр обороны Израиля Йоав Галант.

А вот США все еще хотят сохранить лицо и всячески пытаются убедить мир, что они здесь не при чем.

«Мы не хотим, чтобы какая-либо страна обостряла конфликт. Мы думаем, что лучший вариант — это дипломатическая резолюция, которая позволит тысячам израильтян и ливанцев вернуться домой. Мы продолжим настаивать на этом в отношении других сторон», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Но Израиль в последнее время не слишком прислушивается. Наземное вторжение в Ливан может начаться в любой момент.