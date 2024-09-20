Суд арестовал шестерых фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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В результате инцидента погибли двое, обвинения были предъявлены в общей сложности 30 задержанным.

Басманный суд Москвы заключил под стражу шестерых фигурантов по делу о стрельбе у офиса Wildberries в деловом комплексе «Романов двор» в центре столицы. Об сообщается в публикации пресс-службы судов общей юрисдикции столицы в официальном Telegram-канале. Отмечается, что ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 18 ноября текущего года удовлетворены в отношении задержанных Сайфулаева, Коноплева, Нурматова, Канаева, Ефремова и Мажиева.

Фигуранты были доставлены в суд накануне. Они — не единственные участники скандального дела. В общей сложности в результате происшествия обвинения были предъявлены 30 задержанным. В их числе бывший супруг главы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, находившийся возле офиса Wildberries во время стрельбы. Он владеет 1% компании.

Поначалу его доставили в отделение полиции для дачи показаний, затем арестовали на двое суток, а потом в отношении него возбудили уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса (УК) РФ — об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Как сообщает ТАСС, суд изберет ему меру пресечения 20 сентября.

«СК планирует завтра выйти с ходатайством об избрании Бакальчуку меры пресечения в Басманный суд Москвы. Вероятнее всего, следствие попросит отправить предпринимателя под стражу», — прокомментировал собеседник агентства.

О попытке незаконного проникновения в офис Владислава Бакальчука 18 сентября сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ. Сам бизнесмен тогда заявил, что на него и его сотрудников попытались напасть. Татьяна Бакальчук спустя некоторое время публично назвала инцидент рейдерским захватом. Подчеркнула, что не планировала встречу с экс-супругом в этот день. Руководителем «операции» назвала его и еще нескольких человек. В результате перестрелки погибли два человека, семеро были ранены.

Иск о расторжении брака Татьяна Бакальчук подала 30 июля. 12 сентября в Савеловском районном суде Москвы состоялась беседа основательницы Wildberries и ее почти уже бывшего мужа с адвокатами по поводу развода. Представитель Владислава Бакальчука Елена Ковалева заявила, что ее клиент не хочет расставаться и хотел бы сохранить семью.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из штаб-квартиры Wildberries, на которых запечатлено нападение вооруженных мужчин.