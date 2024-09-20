«Конкуренция убивает чувства»: почему Екатерина Климова не обрела личное счастье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Сваха Анна Осипова поделилась секретами личной жизни актрисы Екатерины Климовой. Так сообщает портал «Страсти».

Звезда сериала «По законам военного времени», 46-летняя Екатерина Климова, часто выходит замуж и в каждом браке рождаются дети, при этом все ее избранники разные по внешности и характеру. Поклонники актрисы до сих пор в недоумении об этом аспекте ее жизни.

Как отмечает сваха Осипова, Екатерина родилась под знаком Водолея, а это означает, что она — свободолюбивая женщина. Они не могут находиться в одиночестве, оно их тяготит больше, чем остальных, поэтому они всегда стремятся быть в паре.

«Есть такая порода женщин, которые с годами становятся только лучше и роскошнее и, несмотря на количество браков за плечами и наличие детей, они никогда не останутся в одиночестве, так как их вопиющая женственность будоражит мужские сердца в любом возрасте. Так вот Екатерина именно из такой породы женщин», — рассказала Осипова.

По словам Осиповой, именно «водолейское» упрямство и трудоголизм, помешали Екатерине сохранить браки со своими мужьями. Она отмечает, что актрисе нужен мужчина, которым она будет восхищаться.

«Уверена, что спутником жизни Климовой должен быть человек не из актерской среды, потому что профессиональная конкуренция в паре убивает чувства. Я вижу рядом с Екатериной взрослого, мудрого, сильного и доброго (не путать со слабостью) спутника жизни», — заверяет сваха.

Ранее 5-tv.ru писал, что Климова покорила гостей ММКФ нежным образом.