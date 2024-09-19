Матвиенко: Запад хочет управлять безликой массой

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Именно поэтому НАТО и ЕС уничтожают историю и культуру, которые формировались на протяжении многих тысяч лет.

Главное желание Запада — управлять обезличенной массой, которая не помнит родства. С таким заявлением выступила глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе IV Евразийского женского форума.

«Они хотят управлять не человечеством, они хотят управлять обезличенной биомассой. Манкуртами, не помнящими родства», — считает председатель Совфеда.

По ее словам, именно с этой целью Запад уничтожает всю тысячелетнюю историю, традиции и культуру. Управлять безликой массой западным кураторам будет гораздо проще, заключила Матвиенко.

В рамках женского форума выступила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, России необходимо активно развивать собственные модели искусственного интеллекта, чтобы противостоять негативному влиянию Запада и обеспечить свою технологическую независимость. Спикер МИД считает, что пользоваться IT-технологиями с западной прослойкой нельзя — это приведет к мутации российского общества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть миллионов женщин открыли свой бизнес в России.