«Хочу живот как у Погребняк»: Хилькевич показала последствия третьих родов

Фото, видео: Telegram / Аня Хилькевич / khilkevich_anna; Instagram* / annakhilkevich; 5-tv.ru

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Трудные роды позади, а счастье — на руках у Анны. Значит, дело за малым. Новоиспеченной матери осталось восстановиться.

Звезда сериала «Универ», 37-летняя Анна Хилькевич в день лунного затмения стала мамой в третий раз. Об этом актриса сообщила в социальных сетях. У нее от супруга Артура Мартиросяна родилась дочь — уже третья. По словам Анны, роды были очень «интересными».

«Длилось 28 часов. Не по плану пошло все. Но, к счастью, обошлись без кесарева. Я почти ничего не ела 33 часа, не спала почти двое суток. И помните, я все "почти, вот-вот", да никак? Теперь я знаю об окситоцине все. И, как оказалось, третьи роды действительно часто бывают непростыми и непредсказуемыми. А если это все помножить на мой возраст, вес дочки и добавить сюда полнолуние с затмением, вот отсюда и такие впечатления», — делится Хилькевич.

Анна провела рум-тур по палате — у нее имеется все для комфортного проживания, а у малышки своя комната с колыбелью. Актриса поделилась, что чувствует себя хорошо, и показала свой живот после родов, вспомнив про недавно родившую Марию Погребняк.

«Хотела бы я сейчас, как Маша показать, какая я худенькая и стройная, но не могу это сделать. У меня пузяка. Сдувшийся мячик, как сказал мой муж», — рассказала актриса.

Фото, видео: Instagram* / annakhilkevich; 5-tv.ru

Анна рассказывала, что в августе у нее были частые схватки, однако роды затянулись, и малышка появилась на свет на 41-неделе. Имя дочери звездные родители держат в секрете.

Анна Хилькевич с тремя дочерьми. Фото: Instagram* / annakhilkevich; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Хилькевич пыталась вызвать роды разными способами.

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