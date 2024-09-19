«Разбилось стекло, я услышал хлопки»: Бакальчук о перестрелке у офиса Wildberries

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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В результате конфликта погибли два человека, еще семеро пострадали.

Супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав 18 сентября приехал в офис компании в деловом комплексе «Романов двор» в Москве, чтобы получить документацию о проведенной ранее сделке по слиянию Wildberries и Russ. Об этом сообщает источник 5-tv.ru, знакомый с ходом допроса Владислава.

По словам Бакальчука, он обратился к юристам в августе 2024 года для того, чтобы направить запросы в ООО «Вайлдберриз» и ООО «РВБ» с просьбой предоставить интересующую его информацию о сделке.

«Я обратился к юристам с просьбой предоставить информацию о данной сделке, — о стоимости, по которой выводились активы, и на каком основании, — чтобы юристы могли сделать правовую оценку данной сделки, так как я считаю ее незаконной», — объяснил предприниматель в ходе допроса.

Бакальчук попросил сотрудников правопорядка прибыть к офисам компании в деловом комплексе «Романов двор», а также на Ленинградском проспекте в тот день, когда он намеревался посетить их. Было решено, что визит состоится 18 сентября, Бакальчук взял вместе с собой юристов. Отвечая на вопрос следователей о том, как пресса узнала о его визите, мужчина объяснил, что приезд СМИ организовал один из его спутников.

Конфликт с представителями охраны офиса Wildberries начался около полудня в среду, 18 сентября, рассказал Бакальчук. В это время он и сопровождавшие его люди подошли к главному входу офиса «Романов двор». По словам бизнесмена, у входа снаружи вдоль стеклянных дверей стояли около 15 правоохранителей. Бакальчук заявил, что предъявлять охране документы он не стал, а просто представился, после чего между одним из его спутников и правоохранителем началась словесная перепалка.

«В этот момент я стоял и участвовал в переговорах. Разбилось стекло, но я не видел, кто разбил стекло слева от меня, примерно метрах в пяти. Потом я услышал хлопки, похожие на выстрелы. Мы в это время отошли подальше для безопасности. Там началась потасовка, хлопки я слышал внутри помещения», — рассказал Бакальчук.

Конфликт длился примерно десять минут, уточнил предприниматель, после чего предприниматель решился зайти внутрь, где увидел битое стекло и раненых людей. В скорую он звонить не стал, поскольку это успел сделать кто-то другой. Когда ситуация стабилизировалась, правоохранители попросили Бакальчука проследовать с ним в отделение для дачи показаний.

Трагедия у офиса Wildberries произошла 18 сентября. В ходе перепалки между Владислав Бакальчуком и охраной офиса компании оказались ранены семь человек, еще двое погибли. Позже стало известно, что предпринимателя задержали и арестовали на 48 часов. Ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ: ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц); ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство); ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).

Ранее 5-tv.ru сообщал, Бакальчук обеднела на $3,8 миллиардов после слияния Wildberries с Russ.