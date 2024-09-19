Telegram в наследство детям: кто такая Ирина Болгар, объявившая «войну» Павлу Дурову

Фото: Instagram* / missbolgar

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ирина появилась в медиапространстве внезапно и с громким заявлением — она родила предпринимателю, хранившему свою личную жизнь за семью замками, трех наследников.

Объявившая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова некая Ирина Болгар заявила, что популярный мессенджер — это их с миллиардером совместное имущество, а она имеет на него права. Экс-подруга предпринимателя утверждает, что платформа была зарегистрирована на имя Дурова в рамках обоюдных договоренностей. Однако все обещания, в том числе связанные с общими детьми, предприниматель не выполнил.

«Мне последовательно давали заверения и обещания, в которые я искренне верила, что у нас с детьми всегда будет доступ к семейным ресурсам, несмотря на то, что наш брак официально не зарегистрирован, а совместное приобретенное имущество, включая основное имущество — Telegram — зарегистрировано исключительно на его имя», — написала женщина в соцсети.

По словам Ирины, детей Дуров не обеспечивает, имуществом тоже не делится. Поэтому она намерена отсудить у него Telegram.

При всех этих обвинениях Болгар мечтает познакомить детей с дедушкой — профессором Валерием Дуровым.

«Наши дети будут рады наконец-то лично встретиться или хотя бы пообщаться по видеосвязи с ним. Они заслуживают знать своего дедушку», — написала Ирина.

Что известно о неожиданно появившейся из ниоткуда и ныне очень активной в медиаполе Ирине Болгар и что она хочет от Дурова — в материале — 5-tv.ru.

Кто такая Ирина Болгар?

В своем блоге, который Ирина Болгар начала вести в июне этого года, 43-летняя женщина решила познакомиться с нарастающей из-за последних новостей аудиторией и рассказать о себе и своей жизни с предпринимателем.

Ирина Болгар родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Ее отец был математиком и программистом, а мать всю жизнь проработала преподавателем философии в университете. В Северной столице Болгар получила юридическое образование.

С миллиардером Ирина познакомилась в 2012 году. По ее словам, уже в следующем году пара начала жить вместе в Санкт-Петербурге. В этом союзе родились трое детей: Лея Дурова, Даниэль Дуров и Давид Дуров.

Не поженились возлюбленные по желанию самого Дурова. Предприниматель опасался вероятности раздела совместного нажитого имущества в случае возможного развода в будущем.

«В 2018 году, как только младшему ребенку исполнилось несколько месяцев, я с детьми переехала в Европу. На тот момент, согласно законам ОАЭ, куда только что переехал Павел, отсутствовала возможность легализации детей, рожденных вне официального брака, и получения права на проживание на территории ОАЭ. Несмотря на то, что брак не был зарегистрирован, дети были признаны официально и носят фамилию отца», — рассказала женщина.

В 2019 году Ирина с детьми жила в Латвии, а потом, в 2020-м, переехала на постоянное место жительства в Швейцарию. Болгар отмечает, что во время проживания в трех разных странах они с Дуровым находились вместе и жили, как семья.

«Павел один и с мамой Альбиной Александровной, и братом Николаем приезжал к нам в Швейцарию. Мы навещали его в Дубае, а также проводили время в других странах во время каникул, как с ним, так и с его родственниками», — подчеркнула многодетная мать.

В Швейцарии детям основателя популярных соцсетей понравилось, они быстро привыкли к новой жизни. Болгар отметила, что любимые чада свободно говорят на трех языках: русском, английском и французском.

«Я не афишировала информацию о нашей семье, так как не желала повышенного внимания к себе и детям со стороны общественности. По той же причине я не вела социальные сети. Сейчас, когда дети подросли и начали задавать вопросы, почему о них нет информации в интернете в отличие от двух старших детей их отца, я приняла решение вынести эту информацию в свет», — призналась экс-возлюбленная миллиардера.

В подтверждение отцовства Дурова Болгар заявила, что у нее есть соответствующие документы и совместные снимки.

«Отказалась от «Золотой клетки Дубая»

В 2021 году личные отношения возлюбленных начали портиться. Одной из причин этого стало недоверие Болгар к скрытному Дурову. В 2022 году после десяти лет «семейной» жизни звезда мира технологий объявил ультиматум, по словам самой же Болгар, матери своих детей, чтобы заставить переехать ее к нему в Эмираты.

«Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов. Он также перестал платить по счетам за детские расходы, которые обычно оплачивал напрямую со своих банковских счетов, таких как обучение, проездные, медицинские расходы и другие», — пожаловалась в своем блоге Ирина.

После этого Болгар заявила Павлу, что намерена защищать свои права и права детей. А он на это отказался подписывать согласие на продление европейских иммиграционных документов и регистрировать новые. Женщина предполагает, что миллиардер захотел помешать детям оставаться в Европе.

«На мой взгляд, был объявлен ультиматум, чтобы не дать мне обращаться в европейские суды для защиты моих прав и прав моих детей. Далее он заблокировал возможность личного контакта. Это не борьба за материальные ресурсы и не за реванш. Это борьба за права человека. За права женщин. За права детей. Я защищаю свою свободу как неотъемлемое право человека и защищаю права своих детей на безопасность и обеспечение их нужд в соответствии с законами», — заявила на всеобщее обозрение Болгар.

Она также отметила, что известный своими принципами независимости и свободы предприниматель, нарушает их по отношению к ней.

«Он не уважает мою свободу и ущемляет ее, манипулируя своим правом подписывать согласие на продление действительных документов наших детей и пренебрегая долгом поддержать детей, чтобы надавить на меня и заставить действовать против моей воли. <…> Я выбрала свободу, отказавшись от „Золотой клетки Дубая“, в которую он пытался заманить меня, пообещав продолжать платить алименты и поддерживать такой же уровень жизни», — заявила столько лет молчавшая женщина.

Кстати, мама Павла также перестала общаться с внуками. Хоть раньше с Болгар у нее были хорошие отношения.

100 детей в 12 странах мира

Еще больше Ирину отвернуло от бывшего возлюбленного его заявление о том, что он 15 лет назад стал донором спермы и у него есть около сотни детей в 12 странах мира.

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей… 15 лет назад ко мне обратился мой друг со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок. Я смеялся до упаду, прежде чем понял, что он совершенно серьезен», — писал Дуров в своем Telegram-канале.

На помощи другу гений не остановился. Он решил продолжить «донорскую миссию» и дать жизнь сотням носителям своего ДНК.

Обвинила в изменах и агрессии

После того как Ирина Болгар заявила о своем существовании всему миру, ее стало не остановить. Что ни день, то новое признание. Так она заявила, что создатель Telegram, помимо всего прочего, еще и изменщик.

Экс-подруга предпринимателя опубликовала фото своей дочери с медвежонком, а после добавила еще один снимок, где было видно модель Диану Бако, которая находилась рядом с той же игрушкой. Кстати, модель признавалась в своей беременности еще в июле, и тогда общественность заподозрила, что отец ребенка — Дуров.

«Если оружие висит на стене — рано или поздно оно выстрелит, а что если это медвежонок?» — намекнула многодетная мать.

Также Болгар подала иск в Швейцарии против знаменитости. Согласно данным Forbes, Павел якобы применил насилие к своему младшему сыну. Мальчик получил серьезные травмы, в том числе сотрясение мозга.

Все это происходило на фоне задержания Дурова во Франции. Прокуратура Парижа выдвинула официальное обвинение предпринимателю. Оно состоит из шести пунктов и включает, в числе прочего, соучастие в преступлениях, таких как: предоставление незаконных программ или данных для атак на автоматизированные системы, распространение детской порнографии, незаконный оборот наркотиков, организованное мошенничество.

Миллиардер был взят под судебный надзор. Ему запрещено покидать Францию и обязательно нужно являться в полицию два раза в неделю.

В Швейцарии быстро отреагировали на выдвинутые обвинения Болгар. Трибунал по защите детей и взрослых лишил основателя Telegram родительских прав.

«Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей», — написала в соцсетях Ирина Болгар.

Кстати, это не первый иск, который Болгар подавала против предпринимателя. В 2023 году она требовала единоличную опеку над детьми. В итоге суд в Женеве встал на сторону матери.

«Что бы вы сделали, если бы оказались в моей ситуации? Я знала, что сражаюсь с человеком, который намного богаче и могущественнее меня, но я делала это ради своих детей», — отвечала она на хейт со стороны поклонниц Дурова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ