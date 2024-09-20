Докторская колбаса и чай с медом: стал известен райдер Ольги Бузовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тимур Быковский

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Всего несколько лет назад певица требовала предоставить ей дорогой алкоголь и кальян.

Одна из самых популярных девушек России — Ольга Бузова — оказалась очень скромной в требованиях к организаторам мероприятий с ее участием. В райдере певицы прописаны достаточно простые продукты, которые может позволить себе абсолютно каждый человек. Список публикует E1.RU.

По информации издания, 19 сентября певица прилетела в Екатеринбург для участия в мероприятии «Народная премия Е1.ru».

Как сообщили организаторы, райдер звезды телевидения поразил их своей скромностью. Бузова попросила предоставить ей зеркало, пять полотенец, белый халат, тапочки, отпариватель и влажные салфетки. Из еды и напитков артистка потребовала: чай с медом и лимоном, воду, фруктовую и овощную нарезки, несколько видов орехов, сыр и докторскую колбасу.

Отмечается, что еще несколько лет назад Бузова настаивала на том, что в ее гримерке должен быть дорогой коньяк и кальян на грейпфрутовой чаше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Бузовой есть два крестных сына. Сейчас она мечтает стать крестной матери для девочки, которую родила ее давняя подруга Мария Погребняк.