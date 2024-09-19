«Совсем без сил»: Боня вышла на связь спустя почти неделю после пропажи в горах

Фото: © РИА Новости / Асатур Есаянц

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Блогер мечтает покорить восьмитысячную вершину в Непале.

Блогер и телеведущая Виктория Боня вышла на связь спустя почти неделю после пропажи в горах, куда она отправилась на восхождение. Поклонники забили тревогу, когда знаменитость внезапно перестала транслировать в соцсетях свое приключение.

«Любимые, я была совсем без связи. А сейчас совсем без сил, чтобы что-то писать. Пришли отдыхать после ротации. Спали на всех лагерях, в последнем высота была 6800. Только отдохну и все расскажу. Все божественно», — успокоила всех в своем блоге воодушевленная Виктория (Пунктуация и орфография автора - Прим.ред.).

Экс-участница «Дома-2» отправилась исполнять свою мечту: покорить восьмитысячную вершину в Непале. Для этого знаменитость тренировалась несколько месяцев.

В августе телеведущая показала подписчикам, как покоряет гору Монблан высотой 4 809 метров над уровнем моря. Восхождение далось Боне с трудом. После выдвижения из отправной точки, расположенной в приюте «Космик» в Швейцарии, простой и безопасный маршрут восхождения на гору был занят. В итоге модели и ее спутникам пришлось выбрать второй путь — он оказался в три раза сложнее и дольше. Однако Боня проявила твердость характера и продолжила забираться на гору даже после отказа ее спутников двигаться дальше.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Боня пожаловалась на «последствия» покорения гор.