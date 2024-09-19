СБУ обещала Пермякову* за убийство Прилепина 20 тысяч долларов

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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Но обещать, не значит — заплатить. Украинская спецслужба порадовала исполнителя только затратной частью.

Обвиняемый в покушении на Захара Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков* заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) пообещала ему 20 тысяч долларов за убийство писателя. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала заседания 2-го Западного окружного военного суда.

Украинская спецслужба обещание свое не выполнила — деньги Пермяков так и не получил. Однако известно, что СБУ скидывала средства на его банковскую карту лишь для подготовки к теракту.

Пермяков добавил, что личного мотива у него не было. Фигурант не хотел, чтобы кто-то другой пострадал. По его словам, целью был только Прилепин.

Покушение на Захара Прилепина

Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая 2023 года в Нижегородской области. Писатель находился в автомобиле со своим сослуживцем Александром Шубиным, когда в машине сдетонировало взрывное устройство. От полученных травм Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения, но врачам удалось спасти его.

По данным следствия, Пермяков сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). При этом 5-tv.ru узнал, что в 2014-2015 годах мужчина являлся ополченцем ДНР и боролся с киевским режимом. Свою вину Александр признал на заседании 12 сентября.

Кроме того, недавно выяснилось, что обвиняемый в покушении на Прилепина ранее уже отбывал срок. Подсудимый в прошлом провел в тюрьме четыре года. Потом он был условно-досрочно выпущен.

В этот раз Пермякову предъявили обвинения сразу по ряду статей: за совершение террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), незаконный оборот оружия и изготовление взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК), приобретение и хранение заведомо поддельного удостоверения для облегчения совершения другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК), после того, как он установил взрывное устройство в машину писателя Захара Прилепина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиняемый в покушении на писателя Прилепина отказался от дачи показаний в суде.

* — включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.