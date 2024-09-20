На ЛАЭС-2 завершили строительство инфраструктуры для новых энергоблоков

Фото, видео: Петр Ковалев/ТАСС; 5-tv.ru

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Обновление планируется завершить к 2030 году.

На Ленинградской АЭС-2, которая снабжает электричеством не только Петербург, но и соседние области, завершили основной этап строительства инфраструктуры для новых энергоблоков. Это позволяет перейти к следующему, не менее важному шагу. Наш корреспондент Александр Тарасенко увидел, как идут работы, и какое внимание уделяют безопасности объекта.

Автоматическая станция пожаротушения и 40-тонный трансформатор — первые объекты инфраструктуры для новых энергоблоков Ленинградской АЭС. Теперь гарантирована стабильная работа и обеспечена безопасность.

Пожарная станция находится в режиме постоянной готовности. В случае задымления или возгорания насосы заработают автоматически, чтобы локализовать или потушить пожар еще до прибытия спасателей. В случае тревоги пожарные гидранты включаются за несколько секунд.

«Запас одного резервуара — 1650 кубических метров, суммарно у нас получается: 3300. Это где-то около 500 пожарных машин. Это больше объема Олимпийского бассейна где-то на 30%», — поясняет и. о. замначальника электрического цеха по системам пожарной безопасности ЛАЭС-2 Ярослав Купченко.

В советский период на Ленинградской АЭС было четыре энергоблока — РБМК-1000, это уран-графитовые ядерные реакторы. После 45-ти лет эксплуатации их заменят современные и экологичные ВВЭР, мощностью — 1200 мегаватт. В 2018-м и 2021 годах два новых энергоблока уже ввели в эксплуатацию. На очереди — еще два. Только на фундамент каждого потребуется больше пяти тысяч кубометров бетона и почти 300 километров арматуры.

Мы находимся на так называемом ядерном острове — на этом армированном фундаменте в следующие пять лет вырастет здание высотой в 70 метров. Внутри будут находиться парогенераторы и конечно сам ядерный реактор ВВЭР-1200. Эти энергоблоки запустят не раньше 2030 года. Спешка на атомной стройке исключена, абсолютное соблюдение технологии и при должном обслуживании новые ядерные реакторы прослужат почти век.

«Разработано муфтовое соединение арматуры, что дает особую жесткость при усилиях на растяжение. Способствует выдерживанию длительных сейсмических нагрузок порядка десяти баллов и даже попадания самолета Boeing», — говорит главный специалист по управлению строительно-монтажными работами АО «Концерт «Титан-2» Павел Балудин.

Рядом с фундаментом седьмого энергоблока, выкапывают котлован для восьмого. Всего планируют вывезти около пяти миллионов тонн грунта. Для этой работы тоже прописан регламент.

«Перед сооружением Ленинградской станции происходило разминирование всех этих объектов в соответствии с требованиями. Находились снаряды, даже на этом энергоблоке нашли пушку», — рассказывает директор программы по объектам Ленинградской АЭС АО «Концерт «Титан-2» Константин Худяков.

Следующий этап — монтаж корпуса и прокладка коммуникаций. Для этого привлекут еще несколько сотен специалистов. А для работы на будущем энергоблоке уже обучается около 2000 человек.