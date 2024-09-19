Правительство направит более 900 млн рублей пострадавшим от заморозков аграриям

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Весной сельхозпроизводители столкнулись с непредвиденными потерями продукции.

Правительство России компенсирует сельхозпроизводителям ущерб от заморозков, которые произошли в мае 2024 года. Премье-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина заявил, что аграриям будет направлено более 900 миллионов рублей.

Как подчеркнул Мишустин, аграрии столкнулись весной с непредвиденными потерями продукции. Если зерновые удалось пересеять, то многолетние сады и ягодники сильно пострадали от заморозков. Особенно бедственное положение оказалось в средней полосе страны и в Поволжье. В связи с этим правительство РФ подготовило пакет распоряжений о компенсации ущерба.

«Направим субсидии девяти регионам страны. Всего дополнительное финансирование составит свыше 900 миллионов рублей. Это позволит поддержать более 160 сельхозпроизводителей», — заявил Мишустин.

Важно обеспечить скорейшее поступление денег в регионы, чтобы помочь сельхозпроизводителям с высаживанием плодовых деревьев и ягодных кустарников осенью. Михаил Мишустин призвал Минсельхоз держать данную ситуацию на контроле.

Прежде сообщалось, что майские заморозки привели к гибели посевов в России на площади 830 тысяч гектаров— около 1%. Проблема затронула 23 региона. Также оказались повреждены многолетние насаждения. Глава Минсельхоза Оксана Лут пообещала, что Минсельхоз займется вопросом, связанным с выплатой компенсаций пострадавшим от заморозков сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими будут урожай 2024 года и цены на зерно. Аналитики ожидают низкие показатели по сравнению с весенними. При этом мировые цены на российский продукт тоже остаются на невысоком уровне, а это демотивирует аграриев увеличивать посевы.