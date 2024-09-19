Госпитализирована отрекшаяся от престола королева Дании Маргрете II

Фото: www.globallookpress.com / © IMAGO/Kristian Tuxen Ladegaard B

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В больницу 84-летняя монаршая особа была доставлена прошлой ночью.

Королеву Дании Маргрете II госпитализировали после падения в замке Фреденсборг. Об этом сообщает Associated Press.

По данным СМИ, 84-летняя королева была доставлена в больницу прошлой ночью. Сейчас она чувствует себя хорошо и находится под пристальным наблюдением врачей.

Маргрете II отреклась от престола в январе этого года в пользу своего сына Фредерика X. Одна из возможных причин такого решения — перенесенная королевой операция на позвоночнике.

«Я решила, что сейчас самое время. 14 января 2024 года — через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца — я уйду с поста королевы Дании. Я оставляю трон моему сыну, наследному принцу Фредерику», — заявляла Маргрете II во время традиционной новогодней речи и поблагодарила всех за теплоту и поддержку, которую ей оказывали на протяжении многих лет.

Маргрете после отречения сохранила титул Ее Величества и стала вторым по очередности заместителем короля. Первый заместитель — принц Кристиан, сын Фредерика и ее внук.

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