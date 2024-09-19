Убийственный перекус: британец получил смертельную рану во время готовки бургера

Британец напоролся на нож во время приготовления бургера и умер

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

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Тело мужчины нашли только спустя несколько дней.

Житель Великобритании умер из-за раны, которую случайно получил во время приготовления бургера. Как сообщает американское издание New York Post, мужчина пытался разделить две замороженные котлеты и напоролся на лезвие ножа животом.

Тело британца нашли в его квартире только через несколько дней после несчастного случая. Прибывшие на место правоохранители обнаружили покойного в его кровати. На кухне был выдвинут нижний ящик морозильной камеры. Никаких признаков взлома полицейские не заметили, телефон, кошелек и компьютер остались нетронутыми.

«На рабочей поверхности на кухне рядом с холодильником с морозильной камерой лежали два сырых бургера, нож и кухонное полотенце», — рассказал главный инспектор местной полиции.

Известно, что мужчина жил один и страдал ограниченной подвижностью рук из-за инсульта.

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