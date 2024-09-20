«Подобное произошло впервые»: директор Стаса Михайлова об отмене концертов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Команда исполнителя до сих пор находится в недоумении из-за сложившейся ситуации.

Концерты заслуженного артиста России Стаса Михайлова были отменены из-за недобросовестного организатора. Об этом директор певца Алексей Кудинов сообщил в беседе с URA.RU.

В следующем месяце у Михайлова должны были пройти три масштабных концерта: 17 октября в Самаре, 26 октября в Екатеринбурге и 28 октября в Челябинске. Однако выяснилось, что организатор не оплатил ни аренду зала, ни гонорар для самого артиста. Все октябрьские выступления пришлось отменить.

«Мы в недоумении от сложившейся ситуации. Подобное в нашей практике произошло впервые», — поделился с агентством Кудинов.

Он также отметил, что сам Михайлов от произошедшего не понес никаких финансовых потерь. Директор певца также подчеркнул, что главное — чтобы все зрители, которые приобрели билеты на октябрьские концерты исполнителя, смогли получить свои деньги обратно.

Будут ли представители Михайлова обращаться в суд с иском на организатора, Кудинов не уточнил.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Стаса Михайлова об отличительных чертах в его сценических нарядах. В частности, речь шла о массивных нательных крестах.