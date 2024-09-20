Помахала дрону ведром: нейросеть спасла пропавшую в лесу пенсионерку

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Пожилая женщина провела одна в чаще 197 часов.

В Псковской области потерявшуюся в лесу пенсионерку удалось спасти при помощи нейросети. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Питер».

Сообщается, что 73 летняя пенсионерка Тамара Сергеевна пропала еще 7 сентября в районе местной деревни Журавлев Конец. Женщину искали как добровольцы из числа местных жителей, так и правоохранители с привлечением беспилотных летательных аппаратов.

Как рассказали на странице поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте», пенсионерка заметила кружащий над лесом дрон и начала махать ему.

«В 16:30 коптер приносит очередную партию отснятых материалов, я привычно выгружаю их на ноутбук, чтобы прогнать через нейросеть. На пестром серо-зеленом фоне травы и листвы, от которых давно рябит в глазах, яркие пятна — голубое, фиолетовое, желтое. Это Тамара Сергеевна машет ведром беспилотнику», — рассказал координатор поисковой операции Вадим.

Уточняется, что пенсионерка провела одна в лесу 197 часов, однако от госпитализации она отказалась. Медики осмотрели пожилую женщину и заявили, что она находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека пропали без вести в Охотском море на Сахалине.