Концерт Loc-Dog в поддержку жителей Курской области прошел в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Пелагия Тихонова

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Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на помощь пострадавшим.

Благотворительный концерт музыканта Loc-Dog в поддержку жителей Курской области прошел в Москве. Александр Жвакин (настоящее имя артиста - Прим.ред.) и участники коллектива выступили на сцене клуба «16 тонн».

Они исполнили как известные композиции, так и новые песни.

«Это акт гуманизма, который важен для нас как идеологически, так и в философском смысле этого слова», — считает арт-директор заведения Владимир Морозов.

Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на помощь жителям Курской области, пострадавшим после вторжения ВСУ в российский регион.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как страна помогает пострадавшим от атак жителям Курской области.