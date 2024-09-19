«Лютая чушь»: Захарова высмеяла пост посольства США о блокировках ресурсов в РФ

Фото: 5-tv.ru

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Вашингтон при этом ничего не сказал о давлении на мессенджер Telegram, подчеркнула дипломат.

Посольство Соединенных Штатов в России в своей публикации в соцсетях, критикующей блокировку интернет-ресурсов за различные нарушения, ничего не сказало о практике по закреплению ложных ценностей в сознании американцев, а также не осудило давление на мессенджер Telegram в Европе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru.

«И это говорит посол, представляющий страну, в которой официально существует зафиксированный в паспортах третий пол Х и 80 гендеров? США низвели человека до уровня Чупакабры, которой можно, как в конструкторе, переставлять части тела местами и внушать лютую чушь», — сказала дипломат.

При этом, продолжила она, в США с космической скоростью легализуют наркотики для закрепления в сознании новой нормальности.

Захарова вместе с тем попросила американского посла рассказать, что думают в США по поводу ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту и давлении на мессенджер со стороны властей Франции и Германии.

Задержание Дурова во Франции

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя. Дурова обвиняют в несоблюдении его платформой Telegram европейских законов и, следовательно, пособничестве преступникам.

Спустя несколько дней содержания под стражей, 28 августа, предпринимателя взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. От комментариев журналистам он воздержался.

Недавно сообщалось, что Дуров сможет потребовать смягчить условия судебного контроля. Как объяснили в прокуратуре Франции, ограничений по срокам пересмотра, которые потенциально действительны до окончания разбирательства, не существует.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать детей Павла Дурова Ирина Болгар намерена отсудить Telegram у бизнесмена, ведь ей не хватает денег.