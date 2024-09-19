У Земли скоро появится новая «мини-Луна»

Новая мини-Луна будет вращаться вокруг Земли в течение полутора месяца

Фото, видео: 5-tv.ru

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Речь об астероиде, который закрепится на орбите нашей планеты.

Еще одна «Луна» появится в небе в конце сентября. Это небольшой астероид, выявленный испанскими астрономами в конце августа.

Под воздействием гравитации небесное тело закрепится на орбите и будет сопровождать нашу планету полтора месяца, вплоть до 25 ноября.

Правда, увидеть новый спутник невооруженным глазом не получится. «Мини-Луна» слишком тусклая, и разглядеть ее сложно даже в телескопы.

Ранее рассказывал о том, уничтожит ли Землю астероид Апофис в 2029 году. Некоторые эксперты уверены: для того, чтобы защитить нашу планету, нужно создать систему планетарной защиты на международном уровне.

Астероид, о котором идет речь, был открыт в 2004 год. Тогда ученые начали бить тревогу: по всем прогнозам Апофис через 25 лет должен был столкнуться с Землей. А в 2014-м он достаточно близко приблизился к Земле, и американские радиоастрономы смогли с высокой точностью определить его орбиту.