«Установить и изобличить»: как прокуроры возвращают в бюджет РФ миллионы
Краснов: в 2024 году прокуроры вернули в бюджет РФ более 420 миллионов рублей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Речь идет, в том числе о криптовалюте.
Только в первом полугодии 2024-го прокуроры вернули в российский бюджет больше 420 миллионов рублей, происхождение которых чиновники не смогли подтвердить. Об этом рассказал генпрокурор России, выступая на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Душанбе.
По словам Игоря Краснова, сотрудники ведомства могут находить незаконные активы даже в криптовалюте, а помогают в этом новейшие технологии.
«В прокуратуре России продолжает увеличиваться число доступных электронных источников, посредством которых возможно установить и изобличить вовлеченных в коррупционные схемы чиновников. Одним из наиболее востребованных ресурсов является информационная система межведомственного электронного взаимодействия. Она обеспечивает круглосуточный доступ прокурорам к более чем 100 видам государственных баз данных. Их перечень и наполнение постоянно растут», — сказал Краснов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об обмене опытом в сфере борьбы с коррупцией между РФ и Мьянмой.