Воздействие на нейроны: в компании Илона Маска разработали чип, способный вернуть зрение

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американский миллиардер заявляет, что уникальный имплант может считывать импульсы мозга и передавать их к зрительному нерву.

Илон Маск сегодня заявил, что его компания Neuralink разработала устройство, позволяющее начать видеть тем, кто родился незрячим, потерял зрительный нерв или даже оба глаза. А со временем вживленный чип позволит человеку видеть в инфракрасном, ультрафиолетовом или даже радиолокационном диапазоне.

И это описание уже больше напоминает не человека, а киборга. Если раньше мы с вами думали, что это все фантастическое будущее, то теперь получается, что мы в этом будущем уже живем. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Ученые замахнулись на то, что, как считалось совсем недавно подвластно только Богу, — помочь слепому прозреть. Илон Маск делает громкие заявления о новой разработке своей компании

«Наш имплант позволяет людям, ослепшим или слепым от рождения, вновь обрести зрение. Он напрямую воздействует на нейроны в зрительной коре головного мозга», — заявил Илон Маск.

Один имплант устанавливают в черепе, подводя его к коре головного мозга, второй — у роговицы глаза. Электрический заряд стимулирует нейроны, зрительный нерв, и служит связующим звеном между ними. Специальные очки — это выносная оптика — улучшает качество картинки, которая сперва будет так себе, но со временем все лучше и лучше.

«Он сможет преобразовать любое изображение в 60 пикселей, а затем передавать его импланту, установленному у сетчатки. Электрические сигналы будут поступать от мозга к зрительному нерву, формируя картинку. Этот прибор может дать незрячим второй шанс», — говорит офтальмолог Михаэль Чуа.

Биотехнологии, воздействующие на нейроны мозга или считывающие их сигналы, совершенствуются постоянно. Парализованный человек с микрочипом в голове может играть с компьютером в шахматы.

Именно так, считывая импульсы мозга, работают биоимпланты. За последние несколько лет Россия сделала огромный рывок в этой сфере. Наши компании уже разрабатывают протезы, у которых есть чувствительность, сенсорная обратная связь.

«Чем будет умнее протез, тем будет комфортнее человеку его использовать. Как вы понимаете, когда вы берете рукой, допустим, горячую кружку, вы понимаете, что она горячая. И, соответственно, когда вы понимаете обратную связь, это создает некий новый уровень комфорта», — говорит гендиректор компании-разработчика бионических протезов Иван Худяков.

С каждым месяцем у новой бионики все совершеннее прошивка — она позволяет улучшать моторику протеза. Этот, например, позволяет играть и на фортепьяно, и на гитаре.

«Я играю рок, рифы, соляки. Два месяца я осторожничал, ничего сложного не играл, а потом попробовал и понял, что, в общем-то, я уже умею», — говорит музыкант Максим Емец.

Бионические протезы рук, ног, микрочипы, возвращающие зрение: теперь, когда ученые и правда могут создать робота-человека, такими ли фантастическими и нереальными покажутся нам фильмы о киборгах?

Чип способный вернуть зрение — если и такое теперь возможно, то что будет дальше? Многие задаются вопросом, не вытеснят ли нас высокие технологии и искусственный интеллект. На самом деле уже начинают: в той же компании Tesla у конвейера роботы трудятся вместе с людьми.