«Он худеет»: 17-килограммовый кот Крошик из Перми стал звездой Сети

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Врачи собираются помочь пушистой звезде сбросить лишний вес.

Знаменитый кот Крошик из Перми за три недели смог сбросить вес до 15,2 килограмма, но тренировки звезде Сети даются очень тяжело. Об этом URA.RU рассказала врач-реабилитолог Екатерина Бедакова.

«Он худеет не за счет голодания, а за счет физической активности, которой у него, возможно, в жизни никогда не было», — сказала Бедакова.

Врач-реабилитолог пояснила, что в конце лета Крошик весил 17 килограммов, но даже за последние пять дней кот смог «скинуть» 700 граммов. Стремительное похудение продолжится в течение от двух до трех месяцев, а затем замедлится. Врачи планируют снизить вес кота до восьми килограммов, в чем должен помочь специальный корм, но не только.

Бедакова призналась, что Крошику тренировки ради похудения даются — «очень тяжело». Кот занимается кинезитерапией, то есть ежедневно прибегает к физической активности. Например, своими силами ходит из одного угла комнаты в другой, что до спасения из подвала не мог.

Специальная водная беговая дорожка также призвана привести кота в здоровый вид. Сообщается, что спустя порядка еще двух потерянных килограммов врачи приступят к кэтфитнесу.

Крошика обнаружили летом в подвале больницы в Перми, его раскормили сотрудники учреждения. В итоге волонтеры приюта «Матроскин» отдали его на реабилитацию в клинику, начав сбор средств на лечение.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России начнут штрафовать за неправильное содержание домашних животных, включая котов.