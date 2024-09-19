Всероссийский родительский комитет создан при Минпросвещения по поручению Путина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Теперь родителям и учителям будет проще наладить воспитательный процесс и направить энергию подрастающего поколения в нужное русло.

По поручению президента РФ Владимира Путина создан Всероссийский родительский комитет. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Как уже объяснял глава Минпросвещения, этот орган будет регулировать отношения образовательных организаций и родителей обучающихся. Сообщество должно объединить активных родителей, педагогов и представителей общественности, а также стать связующим звеном между школами страны, органами власти и родителями учеников.

«Родители должны быть союзниками, участниками образовательного процесса», — подчеркнул Сергей Кравцов.

По словам министра, родители могут помогать педагогам и другим сотрудникам образовательных учреждений в организации внеурочных мероприятий. Кравцов убежден, что необходимо найти баланс между школьным и домашним воспитанием, которые должны идти в одном направлении.

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