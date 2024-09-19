Мишустин: Запад подрывает суверенитет и нормы права других стран

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подобному давлению продолжают подвергаться все больше государств в мире.

Политика коллективного Запада заключается в уничтожении суверенитета и норм права других стран. С таким заявлением выступил российский премьер-министр Михаил Мишустин на IX Юридическом форуме стран БРИКС.

«Мы видим, что коллективный Запад в качестве основного инструмента своих действий на международной арене использует односторонние принудительные меры, подрывающие принципы сотрудничества, нарушающие суверенитет государств и нормы международного права», — указал премьер России.

По его словам, подобному давлению подвергается все большее количество стран.

Мишустин напомнил, что темой форума БРИКС на этот раз является «Право на страже справедливого мира». Россия, председательствующая в объединении в 2024 году, проводит курс по укреплению международного сотрудничества. К тому же, отметил премьер-министр, стремления РФ разделяют множество союзнических государств, включая страны Глобального Юга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Бразилии заявил о необходимости стратегического партнерства с Россией. Лула да Силва и российский лидер Владимир Путин встретятся в октябре на саммите БРИКС в Казани.